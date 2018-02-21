احتفاء بعيد الربيع.. رقصة التنين في الصين
احتفالا بعيد الربيع، اجتمعت أقليتا مياو وقويتشو العرقيتان، بمقاطعات جنوب غرب الصين، لإقامة رقصات التنين على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء.
وفى مقاطعة ليشان فى قويتشو، قام شعب مياو برقصة التنين، دفعت السكان المحليين والسياح إلى إطلاق الألعاب النارية على "التنين".
وفي مقاطعة بيتشوان بمقاطعة سيتشوان، رقص 24 رجلا من أقلية تشيانغ رقصة التنين، وقرعوا الطبول، فيما كانوا يرتدون قبعات مصنوعة من الخيزران.
وبحسب الأقليتين، يعتبر التنين الناري سببا في الحرائق والأمراض والكوارث، لكنه يعتبر أيضا جالبا للضوء، كنعمة للناس والتوق لحياة جميلة في العام الجديد.