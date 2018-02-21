الأمم المتحدة: "حملة إبادة وحشية" في الغوطة الشرقية

وقال الأمير زيد في بيان: "القانون الإنساني الدولي صيغ بإحكام لوقف مثل هذه الأوضاع، التي يذبح فيها المدنيون بشكل جماعي من أجل تنفيذ أهداف سياسية وعسكرية".

وأضاف البيان: "أي اتفاق سياسي بشأن الغوطة الشرقية يجب ألا يتضمن النزوح القسري للمدنيين"، وأيضا: "الأمم المتحدة وثقت مقتل 346 مدنيا وإصابة 878 في الغوطة الشرقية منذ 4 فبراير معظمهم في ضربات جوية على مناطق سكنية".

كما طلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، السماح بنقل المساعدات إلى الغوطة، خاصة للمصابين في حالة خطيرة الذين يحتاجون للعلاج.

وقالت يولاندا جاكيمي، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ردا على سؤال لرويترز في جنيف: "ندعو كل من يقاتلون إلى ضبط النفس واحترام القوانين الإنسانية الدولية عند استخدام أسلحتهم. ونتوقع أن يزداد الوضع سوءا".

وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصف قوات النظام السوري على منطقة الغوطة الشرقية أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا، منذ ليل الأحد وحتى مساء الثلاثاء.

وبحسب المرصد ومقره العاصمة البريطانية لندن، فقد قدر أن عدد ضحايا الغوطة الشرقية والذي سقط في يومين يعد الأكبر منذ الهجوم الكيماوي في 2013 على المنطقة المحاصرة، وهي آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة السورية دمشق.

انتهاك للقانون الدولي

وأطلقت الضربات الجوية والصاروخية والقصف المدفعي لقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا وإيران وتنظيم حزب الله وجماعات أخرى، شرارة حملة إدانة دولية. ووصفت فرنسا، العضو الدائم بمجلس الأمن، القصف الحكومي بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

غير أن الحكومة السورية نفت استهدافها المدنيين وأكدت على أن أهدافها تركزت على قصف مقاتلي المعارضة.

والعنف في الغوطة الشرقية جزء من تصعيد أوسع على عدة جبهات في سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية، في وقت يسعى فيه الرئيس بشار الأسد لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو سبع سنوات، والذي بدأ باحتجاجات حاشدة ضد نظام حكمه.

محاولات وساطة لإعلان هدنة

قال مسؤول في المعارضة السورية، إن محاولات وساطة لإعلان هدنة توقف إراقة الدماء في الغوطة الشرقية لم تنجح حتى الآن.

وقال محمد علوش، المسؤول السياسي بجماعة جيش الإسلام، إحدى الفصائل الرئيسية للمعارضة في الغوطة الشرقية: هناك "مساع من بعض الجهات الدولية والمحلية لعمليات هدنة في الغوطة ولم تنجح حتى الآن".

وأوضح علوش أن الوساطة جارية بين المعارضة وموسكو الحليف الرئيسي للحكومة السورية، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

في السياق، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى هدنة إنسانية في منطقة الغوطة، للسماح بإجلاء المدنيين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع الرئيس الليبيري جورج ويا في باريس: "تندد فرنسا بوضوح وقوة بما يجري في الغوطة الشرقية".

جلسة علنية لمجلس الأمن

ودعت روسيا إلى عقد جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، لبحث الموقف في الغوطة وقال السفير الروسي بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، في كلمة بالمجلس المؤلف من 15 عضوا: "هذا ضروري نظرا للمخاوف التي سمعنا بها اليوم حتى نتأكد من قدرة جميع الأطراف على عرض رؤاهم وفهمهم لهذا الموقف والوصول إلى سبل للخروج منه".

اشنطن، بدورها، أبدت قلقها البالغ مما وصفته العنف المتصاعد في الغوطة الشرقية، وفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: "الحصار الذي يفرضه نظام الأسد وأساليب التجويع...تزيد من الكارثة الإنسانية هناك".

وتابعت أن الولايات المتحدة تدعم دعوة الأمم المتحدة لوقف العمليات القتالية لمدة شهر، للسماح بإرسال مواد إغاثة والقيام بإجلاء طبي للمدنيين المصابين، كما دعت روسيا إلى الكف عن دعم حكومة الرئيس بشار الأسد.