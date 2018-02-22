التسلق على الجليد: داني أرنولد يفتتح طريق جديد
افتتح اليوم الخميس، الرياضي داني أرنولد، الذي ينتمي إلى فريق "برو ماموت"، مسلكا جديدا للتسلق على الجليد، أطلق عليه اسم "باور شريمبس"، أي "قوة القريدس"، في كندا.
وأطلق المتسلق اسم قوة القريدس" على المسلك الجديد للأن الكتل الجليدية فيها مشوهة ومشوكة وملتوية كالقريدس.
ويشكل نجاح داني أرنولد على "باور شريمبس" بلا شك أفضل هدية للمتسلق الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الرابع والثلاثون.
وقبل أن يبدأ في التسلق على الطريق، سعى الرياضي إلى كسر جزء من الجليد للتأكد من أمان السنانير والصخر أدناها.