ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مجهولا قام بإلقاء عبوة ناسفة، خلال ليلة الأربعاء الخميس، على مبنى السفارة الأمريكية في مدينة بودغوريتشا، عاصمة جمهورية الجبل الأسود، ثم قام بتفجير نفسه.
إنتحاري يفجر نفسه أمام مبنى السفارة الأمريكية في جمهورية الجبل الأسود
الجبل الأسود: هجوم بعبوة ناسفة داخل السفارة الأمريكية
إنتحاري يفجر نفسه أمام مبنى السفارة الأمريكية في جمهورية الجبل الأسود
وأعلنت حكومة الجمهورية على حسابها تويتر: "كان الجهاز على الارجح قنبلة يدوية. ويجرى التحقيق تحت إشراف النيابة العامة وشرطة الجبل الاسود".
وقالت رويترز إن مركبة تابعة للشرطة أغلقت الشارع الذي تقع به السفارة، مضيفا أنه لم تظهر أضرار بالمبنى.
ونصحت السفارة الأمريكيين بالبقاء بعيدا عن موقع الحدث، قائلة: "تنبه السفارة الأمريكية في بودغوريتشا المواطنين الأمريكيين إلى أن هناك وضعا أمنيا نشطا بالسفارة الأمريكية... تجنبوا السفارة حتى إشعار آخر" على حسب وصف السفارة.
والجدير بالذكر أن جمهورية الجبل الأسود، أصغر الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، باتت الدولة التاسعة والعشرين التي تنضم لحلف شمال الأطلسي في أيار/مايو الماضي.
ومنذ عام 2012، انضم ألف مواطن من دول غرب البلقان إلى صفوف من يسمون بالجهاديين للقتال في سوريا والعراق، وفقا للأرقام الحديثة.
وقد عاد حوالى 300 شخص الى بلادهم، وقتل أكثر من 200 شخص على خلا الحرب الطاحنة وما يزال حوالى 400 شخص هناك.