ارتفعت أعداد القتلى بشرق الغوطة إلى ما لا يقل عن 416 بالمنطقة التي تمثل آخر معاقل المعارضة السورية بدمشق.
أكثر من 400 قتيل في غوطة دمشق وروسيا تعارض في مجلس الأمن هدنة إنسانية
المبعوث الأممي لسوريا، ستافان دي ميستورا، يطلب من الجلسة العلنية لمجلس الأمن وقف "المجزرة" التي سيحكم عليها التاريخ.
أكثر من 400 قتيل في غوطة دمشق وروسيا تعارض في مجلس الأمن هدنة إنسانية
وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن إصابة ما لا يقل عن 2100 شخص منذ بدء القصف الجوي للنظام السوري باستخدام الطيران والمدفعية والصواريخ.
في الوقت نفسه، طالب مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، ستافان دي ميستورا بفرض هدنة ووقف القصف لمدة 30 يوماً.
وقال عاملو الإغاثة بالمنطقة إن طائرات الهليكوبتر التابعة لنظام الأسد تقصف الأسواق والمناطق السكنية ببراميل متفجرة.
وأضاف سكان وعناصر من المعارضة السورية إن نظام الأسد يعاونه الدفاع الجوي الروسي الذي يمكن رؤيته جلياً حيث تحلق الطائرات الروسية على ارتفاعات أعلى من تلك السورية.
وتنفي موسكو ودمشق قصف المناطق السكانية، بينما يقول النظام السوري أن قوات المعارضة تستخدم المدنيين كدروع بشرية.
هدنة مقترحة
وقال دي ميستورا أثناء الجلسة العلنية لمجلس الأمن يوم الخميس: "هناك حاجة لمنع حدوث مجزرة يحكم عليها التاريخ".
وتقدمت كل من السويد والكويت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يطلب وقف كافة الأعمال العدائية بسوريا معادا الهجمات الموجهة ضد قوات ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، وقوات تنظيم القاعدة وجبهة النصرة الجهاديين.
وقالت روسيا إنها على استعداد لمناقشة مشروع الهدنة ولكن بعد إدخال تعديلات على محتواها حتى تكون أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ.
واتهم نائب السفير الأمريكي بالولايات المتحدة مارك لوكوك روسيا بنيتها على منع أي محاولة حقيقية لوقف إراقة الدماء بسوريا.
وقال لوكوك: "ما نحتاجه بشدة هو وقف مستمر للأعمال العدائية. الملايين من الرجال والنساء والأطفال المحاصرين يعتمدون على قرارات هذا المجلس".
وضع إنساني صعب
وقال منسق الإغاثة الأممي بسوريا، بانوس مومتزيس، إنه تم قصف اثنى عشر عيادة بالمنطقة مما جعل جهود علاج المصابين شبه مستحيلة، وأضاف أن منازل شرق الغوطة تعيش دون ماء أو كهرباء.
وتقول منظمات إغاثة أممية وغير أممية إنها تستعد للدخول السريع إلى الغوطة بمجرد إقرار مجلس الأمن لقرار الهدنة المقترح.