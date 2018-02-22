قالت مقالة لموقع شبكة إي إس بي إن ESPN الرياضية الأمريكية إن شعبية لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح أصبحت تؤهله ليكون عمدة مدينة ليفربول.
إي إس بي إن: شعبية محمد صلاح تؤهله ليصبح عمدة ليفربول
الشبكة الإخبارية الرياضية الأمريكية تشير إلى اكتساب صلاح لشعبية جارفة جعلته إحدى أيقونات المدينة البريطانية.
إي إس بي إن: شعبية محمد صلاح تؤهله ليصبح عمدة ليفربول
وخطف صلاح قلوب الجماهير بالمدينة البريطانية منذ انتقاله لنادي ليفربول الصيف الماضي، حيث سجل المهاجم المصري 30 هدفاً وساهم في صناعة 10 أهداف أخرى في أول 36 مباراة له مع فريقه الجديد.
ولكن تحطيم الأرقام القياسية ليس وحده ما يزيد من عشق الجماهير المحلية للاعب الذي صار يُلقب بالملك المصري، حيث أكسبه تواضعه مكانة فريدة كأحد أيقونات المدينة.
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ونشر أحد جماهير ليفربول صورة لجدته ووالدته برفقة صلاح بأحد الحدائق العاملة، معلقاً أنه لم ير جدته بمثل تلك السعادة من قبل.
وقالت الوالدة إنها فرحت كثيراً برؤية صلاح حتى أنها احتضنته فور إلقائه التحية عليها.
كذلك انتشر فيديو لصلاح داخل أحد المطاعم لتقديم السمك والبطاطس وهي الأكلة الشعبية الأولي ببريطانيا، وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن صلاح كان بالمطعم لتصوير مشاهد لحملة إعلانية مصرية إلا أن ذلك لم يمنع الحاضرين من الشعور بالفخر لرؤيته بأحد المحال التي يرتادها العامة من سكان المدينة.
وينتهج لاعبو كرة القدم ببريطانيا أسلوب حياة مترفة بعيداً عن العامة بالمدن التي يعيشون بها، وهو ما يشكل الفارق في علاقة جماهير ليفربول مع شخصية صلاح.