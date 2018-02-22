شاهد: غيني يرصد تخريب عناصر الأمن لسيارة من ثقب مفتاح

تمكن رجل في غينيا من تصوير بعض عناصر الشرطة، سرا، فيما كانوا يقومون بتخريب وتحطيم إحدى السيارات، خلال احتجاجات اندلعت ضد نتائج الانتخابات المحلية في العاصمة كوناكري.
الشريط الذي التقطه بيلو غاندال باري، ونشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، يبلغ طوله حوالي الدقيقة، وصُور من ثقب مفتاح أحد المحلات التجارية، بحسب ما يشرح باري في النص المرفق بالشريط.
ويظهر بعض عناصر الشرطة في الشريط يقومون بتخريب سيارة متوقفة، بتاريخ 12 شباط/فبراير الجاري، في وقت اندلاع احتجاجات ضد نتائج الانتخابات المحلية في البلاد.
ووفق ما جاء في النص المرفق، يقول باري إن الحكومة تتهم المتظاهرين السياسيين دائما بالقيام بأعمال وحشية وتخريبية في البلاد.
ويضيف: "بل أسوأ من ذلك، (الحكومة) تتهم المتظاهرين بامتلاك الأسلحة وإطلاق النار على إخوتهم وأخواتهم".
إثر ذلك، يوضح باري أن الشريط التقط خفية من داخل أحد المحلات التجارية في منطقة "أومي عبدولايه"، وأن الأشخاص الذين يظهرون هم من عناصر حفظ النظام.
واختتم حديثه بالقول: "أنتظر رد فعل السلطات والعدالة، وأتمنى ألا يتم الحديث عن عدم وجود أدلة".