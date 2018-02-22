رئيس وزراء كندا جاستين ترودو يتجول في باحة "جامع مسجد" وهو أكبر مسجد بالهند.
رئيس وزراء كندا يزور وعائلته أكبر مسجد في الهند
استغل رئيس وزراء كندا جاستين ترودو فرصة زيارته الرسمية للهند ليقوم وعائلته بجولة في "جامع مسجد" أكبر مساجد الهند.
رئيس وزراء كندا يزور وعائلته أكبر مسجد في الهند
ترودو زار المسجد التاريخي في العاصمة الهندية برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة استمع فيها لشروحات القائمين على هذا المعلم الأثري.
ويوجد رئيس الوزراء الكندي في زيارة رسمية للهند تدوم أسبوعا كاملا زار خلالها أمس المعبد الهندي في أمريتسار.
وينتظر أن يلتقي نظيره الهندي ناريندرا مودي الجمعة للتباحث في ملفات تتعلق بالتعاون السلمي النووي والفضاء والدفاع والطاقة والتعليم.
وكان رئيس حكومة الكندية قد غرد قبيل مغادرته إلى الهند بأن زيارته ستكون غنية وحافلة وستركز على خلق مناصب شغل وتعزيز العلاقات الثنائية المتينة التي تربط شعبي كندا والهند".