مقتل عارضة مولدوفية لمجلة بلاي بوي على يد زوجها الذي انتحر عقب طعنها

Both the Old Testament and New Testament teach the value of fasting, which is abstaining from food or drink in order to focus on prayer and seeking God's will. Through many examples of people in the Bible who fasted, we can know that God grants supernatural revelation and wisdom through this practice. Scripture tells us that fasting will help us grow a more intimate relationship with Christ and will open our eyes to what He wants to teach us. If you are wondering how to fast such as for how long, what to abstain from, and what to pray, the Bible verses about fasting and google will help guide you on your journey! God bless you?? И Ветхий Завет и Новый Завет учат о ценности поста, который говорит о воздержание от пищи и питья, чтобы сосредоточиться на молитве и познания Божьей воли.В Библии много говорится об этих людях, кто постился, мы можем узнать , что Бог дарует сверхъестественные откровения и мудрости через эту практику. Писание говорит нам, что пост поможет нам создать более близкие отношения с Христом и откроет нам глаза на всё,чему Он хочет научить нас. Если вы задаетесь вопросом, как постится или как долго, от чего следует воздерживаться, и о чем молиться,стихи из Библии о посте и Google помогут и ответят на все ваши вопросы ! Да благословит вас Бог ?? ? @zayn #zaynitisyou

