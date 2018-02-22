في حادث مفجع بالعاصمة المولدوفية تشيسيناو، قُتلت عارضة الأزياء والممثلة أنستازيا سيساتي طعناً بسكين زوجها الذي ألقى بنفسه من الطابق السابع فور ارتكابه للجريمة الشنعاء.
مقتل عارضة مولدوفية لمجلة بلاي بوي على يد زوجها الذي انتحر عقب طعنها
طبيب الأسنان الشهير قتل زوجته العارضة أنستازيا سيساتي طعناً ثم انتحر بالقفز من الطابق السابع لبنايته.
مقتل عارضة مولدوفية لمجلة بلاي بوي على يد زوجها الذي انتحر عقب طعنها
ووجدت الشرطة المولدوفية جثة طبيب الأسنان الشهير أليكسيي ميتاشي، البالغ عمره 34 عاماً، أمام البناية التي عاشت فيها سيساتي، قبل العثور على جثتها غارقة في بحر من الدماء داخل شقتها.
واشتهرت سيساتي (31 عاماً)، والعروفة أيضاً باسم أنستازيا سيا، بعملها كعارضة أزياء لعدة مجلات عالمية شهيرة كببلايبوي ومكسيم الأمريكيتين كما قامت بإصدار عدة أغاني مصورة.
وتزوجت سيساتي بميتاشي العام الماضي بعد قصة حب تصدرت أغلفة ونشرات وسائل الإعلام المولدوفية.
وتأتي الحادثة بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إنجاب سيساتي لطفلة من زواجها بميتاشي، حيث وُجدت الرضيعة وحيدة بغرفة مجاورة للبقعة التي طُعنت فيها سيساتي.
وقالت وسائل إعلامية مولدوفية إن شجاراً عنيفاً نشب بين سياستي وميتاشي الذي كان في زيارتها لرؤية طفلتهما وذلك إثر تدهور علاقة الثنائي في الآونة الأخيرة.