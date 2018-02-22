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مولدوفا

مقتل عارضة مولدوفية لمجلة بلاي بوي على يد زوجها الذي انتحر عقب طعنها

طبيب الأسنان الشهير قتل زوجته العارضة أنستازيا سيساتي طعناً ثم انتحر بالقفز من الطابق السابع لبنايته.

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مقتل عارضة مولدوفية لمجلة بلاي بوي على يد زوجها الذي انتحر عقب طعنها

العارضة والممثلة والمغنية المولدوفية أنستازيا سيساتي
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في حادث مفجع بالعاصمة المولدوفية تشيسيناو، قُتلت عارضة الأزياء والممثلة أنستازيا سيساتي طعناً بسكين زوجها الذي ألقى بنفسه من الطابق السابع فور ارتكابه للجريمة الشنعاء.

ووجدت الشرطة المولدوفية جثة طبيب الأسنان الشهير أليكسيي ميتاشي، البالغ عمره 34 عاماً، أمام البناية التي عاشت فيها سيساتي، قبل العثور على جثتها غارقة في بحر من الدماء داخل شقتها.

واشتهرت سيساتي (31 عاماً)، والعروفة أيضاً باسم أنستازيا سيا، بعملها كعارضة أزياء لعدة مجلات عالمية شهيرة كببلايبوي ومكسيم الأمريكيتين كما قامت بإصدار عدة أغاني مصورة.

وتزوجت سيساتي بميتاشي العام الماضي بعد قصة حب تصدرت أغلفة ونشرات وسائل الإعلام المولدوفية.

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القاتل المنتحر أليكسيي ميتاشي Instagram

وتأتي الحادثة بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إنجاب سيساتي لطفلة من زواجها بميتاشي، حيث وُجدت الرضيعة وحيدة بغرفة مجاورة للبقعة التي طُعنت فيها سيساتي.

وقالت وسائل إعلامية مولدوفية إن شجاراً عنيفاً نشب بين سياستي وميتاشي الذي كان في زيارتها لرؤية طفلتهما وذلك إثر تدهور علاقة الثنائي في الآونة الأخيرة.

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A post shared by Anastasia Cia o f f i c i a l (@anastasiacia) on

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سيا أثناء زيارتها لدبي Instagram

Journalist name • Amro Hassan