تعرض وفد أمريكي يضم عدة أعضاء من "المجتمع المدني في نيويورك"، الخميس، إلى الرشق بالبيض، خلال زيارة إلى الأراضي الفلسطينية.
وكان الوفد في مدينة رام الله بالضفة الغربية في زيارة غير رسمية، من أجل فهم رأي الشارع الفلسطيني للوضع الحالي.
قابل نشطاء فلسطينيون وفدا أمريكيا يزور رام الله برشقه بالبيض، وبهتافات تقول: "غير مرحب بكم في فلسطين".
بالفيديو: فلسطينيون يرشقون بالبيض وفدا أمريكيا يزور رام الله
وكان الوفد في مدينة رام الله بالضفة الغربية في زيارة غير رسمية، من أجل فهم رأي الشارع الفلسطيني للوضع الحالي.
وأثناء مغادرة أعضاء الوفد للمركز الفلسطيني للبحوث وسياسات المسح، قابلهم بعض الفلسطينيين بالهتافات، ورشقوهم بالبيض.
كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها: "الولايات المتحدة الأمريكية جزء من المشكلة وليست جزء من الحل"، كما رددوا قائلين للوفد: "غير مرحب بكم في فلسطين".
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وقالت إحدى النساء اللواتي شاركن بالوقفة الاحتجاجية: "لا نريد السماح لهم بزيارة فلسطين، لكي نوضح لهم رسالة مفادها أن القدس هي عاصمة فلسطين".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في السادس من كانون الثاني/ديسمبر اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأنه سينقل سفارة بلاده إليها، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين.