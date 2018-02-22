السعودية تعلن عن فتح باب القبول لوظائف عسكرية نسائية

أعلنت مديرية الأمن العام السعودية يوم الخميس عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي في سبع مناطق بالمملكة.

وقالت المديرية إن السعوديات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة فأعلى يمكنهن التقديم للوظائف المطلوب شغلها في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، الباحة والمنطقة الشرقية.

وسيتم تلقي طلبات التقديم بدءاً من يوم الأحد الموافق 25 شباط/فبراير وحتى الخميس الموافق الأول من آذار/مارس المقبلين.

وحدد الأمن العام عدة شروط يجب أن تستوفى بالمتقدمات وهي كالتالي:

أن تكون المتقدمات سعوديات الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج السعودية.

أن يكون عمر المتقدمات بين 25 و35 عاماً، وألا يقل طولهن عن 155 سنتيمتر وأن يتناسب طولهن مع وزنهن حسب اللائحة الطبية للمديرية.

ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي وأن تجتاز المقابلات الشخصية والفحص الطبي على أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة.

ويأتي القرار في إطار عدة سياسات أعلنت عنها السعودية مؤخراً من أجل تحرير المرأة السعودية وإشراكها بالوظائف العامة والخاصة.

وأعلنت المملكة سابقاً عن السماح للنساء بقيادة السيارات دون ولي الأمر، كذلك تم السماح لهن بحضور المباريات الرياضية وتمكينهم من إنشاء أعمال خاصة دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

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