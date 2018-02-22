في إطار العهد الجديد الذي أسس له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعلنت المملكة عن بناء أول دار أوبرا في المملكة بعد للحفلات الموسيقية دام أكثر من عشرين عاما. وقد قال رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب بأن المشروع يندرج في إطار النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي باركها ولي عهد السعودية.
في عهد بن سلمان، وبعد السماح بدور السينما، السعودية تعلن عن بناء دار للأوبرا
السعودية تحاول تغيير صورتها النمطية خصوصا في الغرب عبر الأعلان عن مزيد من الإجراءات التي تجعل منها مجتمعا منفتحا. فبعد دخول المرأة الملاعب والسماح لها بقيادة السيارة وبعد دور السنيما، الرياض تعلن عن بناء دار للأوبرا وتضخ عشرات المليارات من الدولارات في قطاع الترفيه.
في عهد بن سلمان، وبعد السماح بدور السينما، السعودية تعلن عن بناء دار للأوبرا
وقال المسؤول عن هيئة الترفيه "نحن لا نتحدث عن خطط. بدأ التنفيذ وسنستمر حتى نصل للمستوى المأمول ونحقق أعلى المعايير العالمية"
وأعلن الخطيب أن الرياض ستستثمر نحو 64 مليار دولار في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة.
لتكرس بذلك المملكة المرحلة الجديدة التي تعيشها تحت حكم بن سلمان في محاولة لتغيير الصورة النمطية التي ترزح تحتها السعودية منذ عشرات السنين بكونها مجتمعا منغلقا متزمّتا ولا يسمح بالحريات ولا بالأنشطة الترفيهية التي يمارسها أي مجتمع في العالم.
وآخر تلك المحاولات كان الإعلان عن فتح دور السينما المقرر الشهر المقبل بعد منع دام أكثر من 35 عاما، بالإضافة للسماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداء من منتصف هذا العام، والسماح لها بدخول الملاعب.