قصف الغوطة الشرقية.. لماذا الآن وأي سيناريو محتمل؟

لليوم الخامس على التوالي، يستمر قصف النظام السوري بالطائرات والصواريخ والمدفعية، على منطقة الغوطة الشرقية، آخر معاقل المعارضة السورية قرب العاصمة دمشق.
آخر إحصائيات منظمات الإغاثة والمنظمات الحقوقية تقول إن عدد الضحايا المدنيين تجاوز 300 شخصا، بينهم أكثر من 70 طفلا.
وتقول هذه المنظمات والوكالات إن الطائرات الروسية والسورية قصفت مستشفيات وأهدافا مدنية أخرى.
ويعيش نحو 400 ألف شخص تحت الحصار في الغوطة الشرقية، ويتفاقم الخطر الناجم عن القصف بالقنابل بفعل نقص الغذاء والدواء.
الأمم المتحدة نددت بحملة "الإبادة" التي تواجهها المنطقة، ووجهّت نداء لوقف القصف قبل حصول "مذبحة".
في هذا السياق، أجرت يورونيوز هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور عمر عمادي، الاختصاصي في الدراسات السورية.