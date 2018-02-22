اعتمدت الحكومة النمساوية تدابير وإجراءات أكثر تشدداً في مكافحة الإرهاب والعمليات الإجرامية، وقررت توسيع نطاق إجراءات المراقبة والمتابعة في كافة المجالات بما فيها الشبكة العنكبوتية.
النمسا تشدد إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والجريمة
إجراءات أمنية مشددة تعتمدها النمسا لمكافحة الإرهاب والجريمة تشمل وضع المزيد من كاميرات المراقبة في الطرقات والمنشآت والأحياء السكنية، وتشديد الرقابة على الرسائل المشفرة المرسلة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لاعتماد آلية جديدة تتعلق بلوحات أرقام السيارات.
النمسا تشدد إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والجريمة
وتشمل الإجراءات وضع المزيد من كاميرات المراقبة في الطرقات والمنشآت والأحياء السكنية، وتشديد الرقابة على الرسائل المشفرة المرسلة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مثل برنامجي "الواتس أب" و"السكايب" إضافة لاعتماد آلية جديدة تتعلق بلوحات أرقام السيارات، حسبما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العدل النمساوي جوزيف موسر ووزير الداخلية هيربرت كيكل.
كما سيتم تسجيل شرائح الهواتف المحمولة مسبقة الدفع بشكل إلزامي ابتداءً من الأول من شهر كانون الثاني/يناير من العام القادم، وستعتمد الحكومة إجراءات للاحتفاظ بمعلومات كاميرات المراقبة لمدة أربعة أسابيع، وهذه التدابير والإجراءات سيُعمل بها مدة خمس سنوات، وسيتم تقييمها بعد ثلاثة سنوات، أما المراقبة الجماعية فلن يكون لها مكان في تلك التدابير، كما أكد وزير العدل.