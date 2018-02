إفريقيا الوسطى تتلقى مساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي

بلغ عدد القتلى نحو 6000 إنسان في إفريقيا الوسطى منذ اندلاع النزاع هناك عام 2013.

نحو نصف سكان البلاد، أي ما يعادل 2.5 مليون شخص، بحاجة للمساعدات الإنسانية.

ارتفع عدد النازحين داخليا إلى نحو 690 ألف شخص، نتيجة توسع رقعة النزاع.

و“يلجأ أكثر من نصف مليون إنسان”:http://www.unhcr.org/car-emergency.html إلى الدول المجاورة.

تقع قرية بودا إلى الغرب من العاصمة بانغوي فيما تعتبر منطقة النزاع السابق. في تناقض صارخ مع بقية مناطق البلاد. تسيطر الجماعات المسلحة على معظم مقاطعات وسط وجنوب البلاد اليوم. ارتفعت وتيرة انعدام الاستقرار السياسي والتوترات الدينية والعرقية في السنوات الأخيرة. مازال الخوف من العنف ماثلا في بودا، لكن المسيحيين والمسلمين يتعلمون التعايش خطوة خطوة.

يقدم مشفى بودا المساعدة للمرضى من جميع الديانات.