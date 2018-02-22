تعرّف على أبرز فصائل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية

يعدّ جيش الإسلام وفيلق الرحمن اللذان يشاركان في مفاوضات التسوية في جنيف أبرز الفصائل العسكرية المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية بالعاصمة السورية دمشق البالغ والتي تعد آخر معاقل المعارضة في دمشق.

ويمتلك جيش الإسلام، كما فيلق الرحمن، حاضنة شعبية في الغوطة على اعتبار أن الغالبية العظمى من عناصر الفصيلين هم أبناء عائلات تعيش أصلاً في هذه المنطقة البالغ مساحتها نحو مئة كيلومتر مربع.

ويتقاسم السيطرة على الغوطة إلى جانب الفصيلين المذكورين كل من: هيئة تحرير الشام، أحرار الشام والفسطاط وقوى أخرى وهؤلاء يدافعون عن الغوطة ضد النظام الذي يستخدم الطيران والبراميل المتفجرة والصواريخ والمدفعية لقصف هذه المنطقة البالغ عدد سكّانها نحو 400 ألف نسمة.

وتقاسمت تلك الفصائل العداء للنظام وخاضت معه الكثير من المعارك، غير أنها أيضاً خاضت حروباً بينية، وفيما يلي استعراض سريع لتلك القوى العاملة في منطقة الغوطة.

جيش الإسلام

تنظيم عسكري سوري معارض تأسس عام 2013، يعد من أكبر الفصائل العسكرية في المعارضة السورية المسلحة، ويضم قرابة عشرة آلاف مقاتل، ويسيطر على نصف مساحة الغوطة، وتحديدا مدينة دوما ومحيطها. ويوجد على خطوط تماس مع قوات النظام.

ويتبنى جيش الإسلام الفكر السلفي الدعوي، وشارك في تأسيس عدد من الهيئات السياسية المعارضة مثل المجلس الوطني والائتلاف الوطني، كما شارك أواخر العام 2015 في اجتماع الرياض للمعارضة السورية، وهو ما اعتبر قبولا منه بمبدأ التفاوض مع النظام للوصول إلى حل سياسي في بلاده.

ويمتلك جيش الإسلام عدد كبير من الدبابات والآليات العسكرية ومنظومات دفاع جوي كان حصل عليها من مواقع عسكرية تابعة للنظام في غمرة الحرب بين الطرفين.

فيلق الرحمن

يتبع فيلق الرحمن للجيش السوري الحر وهو تحالف عسكري من عدة ألوية، تشكّلت نواته الأولى (لواء البراء) منتصف العام 2012 بقيادة النقب المنشق عن الجيش السوري عبد الناصر شمير، وبعد عام ونصف العام أعلن عن تشكيل فيلق الرحمن الذي يضم حالياً قرابة تسعة آلاف مقاتل ويعد ثاني أكبر فصائل الغوطة ويسيطر على مدينتي عربي وحمورية وأجزاء من حي جوبر.

وفي منتصف العام الماضي وقعت فيلق الرحمن اتفاقا مع روسيا في جنف يقضي بانضمامه إلى اتفاق إقامة مناطق خفض التصعيد بسوريا، والذي تم التوصل إليه في أيار/مايو الماضي في أستانا عاصمة كزاخستان.

هيئة تحرير الشام

شبكة شام

تكتل عسكري من فصائل مسلحة سورية، هي: جبهة فتح الشام، وحركة نور الدين زنكي (قبل أن تنفصل عنها)، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، كما انضمت لها لاحقا عدة كتائب وألوية وشخصيات دعوية، ويرفض هذا التكتل مفاوضات أستانا ويعتبرها جزءا من المؤامرة على الثورة السورية.

وشهدت الغوطة في الأشهر الأخيرة محاولات لإخراج مقاتلي هيئة تحرير الشام وجرت مفاوضات بين قوى من المعارضة المسلحة والروس لتأمين خروج مقاتلي الهيئة من الغوطة إلى إدلب، وذلك مقابل إلزام الجانب الروسي النظام بفتح معابر الغوطة وضبط وقف إطلاق النار، إلا أن النظام، حسب ما تقول المعارضة، يعطل خروج عناصر الهيئة كي لا يخسر مبرر هجومه العسكري على الغوطة.

أحرار الشام

@AhrarAl_Sham

هي مكون رئيسي في جبهة تحرير سوريا وتتوزع قواتها في مناطق متفرقة من سوريا، لكن قوتها الرئيسة تتركز في إدلب.

وتسيطر بالسيطرة على أجزاء من مدينة حرستا ومحيطها على أطراف الغوطة الشرقية.