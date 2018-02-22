تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية من حيث مستويات النزاهة طبقاً للتقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية.
الإمارات وقطر والسعودية في صدارة مؤشر النزاهة عربياً وسوريا ضمن الأكثر فساداً
تقرير مؤشرات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية صنَف سبع دول عربية ضمن الدول النزيهة على مستوى العالم.
الإمارات وقطر والسعودية في صدارة مؤشر النزاهة عربياً وسوريا ضمن الأكثر فساداً
وجاء في التقرير الصادر عام 2017 أن الإمارات حازت على المركز رقم 21 من بين 180 دولة شملها التقرير على مستوى العالم.
وجاءت قطر في المركز الثاني عربياً (29 عالمياً) تليها المملكة العربية السعودية (57 عالمياً) ثم الأردن (59 عالمياً) وعُمان خامساً (68 عالمياً) وتونس بالمركز السادس (74 عالمياً) والمغرب سابعاً على مستوى الدول العربية (81 عالمياً).
وصنَف التقرير الدول السبع العربية الأولى ضمن مصاف الدول النزيهة، بينما دخلت كل من الكويت والبحرين ومصر والجزائر ولبنان ضمن الدول الفاسدة.
وجاء كل من العراق وليبيا واليمن وسوريا والصومال ضمن الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم.
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الفساد على مستوى العالم
وورد في التقرير أيضا أن أكثر من ثلثي دول العالم تعاني من الفساد، حيث صُنفت دول مثل إسبانيا (42) وإيطاليا (54) وروسيا (135) كدول غير نزيهة.
واعتمد التقرير على درجات النزاهة والفساد بالقطاع العام طبقاً لخبراء الاقتصاد ورجال الاعمال بكل دولة.
وتصدرت نيوزيلندا التقرير كأكثر دول العالم نزاهة تلتها الدنمارك وفنلندا والنرويج وسويسرا ثم سنغافورة والسويد وكندا.
وحلت دول غربية عظمى كبريطانيا في المركز الثامن مكرر للتقرير، كما جاءت ألمانيا في المركز الثاني عشر.