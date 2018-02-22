أثناء اجتماعه في البيت الأبيض أمس مع ناجين وأهالي ضحايا اعتداء فلوريدا، رصدت الكاميرات قصاصة ورق بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكتوب عليها جملة من الملاحظات لتذكيره بضرورة التعبير عن حزنه على ضحايا الاعتداء وتعاطفه مع ذويهم.
ترامب يتلقى إرشادات التعبير عن التعاطف مع عائلات ضحايا فلوريدا
تسنى لكاميرات تصوير إظهار ما تضمنته ورقة كان يحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يده خلال اجتماعه مع أهالي ضحايا اعتداء فلوريد، وكان عبارة عن ملاحظات مكتوبة بخط اليد تتعلق بالتعبير عن مشاعر الحزن اتجاه الضحايا وذويهم.
ترامب يتلقى إرشادات التعبير عن التعاطف مع عائلات ضحايا فلوريدا
وكان مسلح فتح النار على حشد من الناس في مدرسة ثانوية في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا قبل أسبوع ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً، وقد اعتقلت الشرطة المشتبه بارتكابه الاعتداء والبالغ من العمر 19 عاماً وهو تلميذ سابق في المدرسة ذاتها وسبق أن طرد منها.
وتسنى لكاميرات تصوير إظهار بعض الجمل التي تضمنتها ورقة ترامب، وتلك الجمل عبارة عن ملاحظات مكتوبة بخط اليد، من بينها "أنا أسمعك"، لتذكيره بإظهار اهتمامه وتعاطفه مع حديث الطلاب وذويهم، وملاحظة أخرى تقول: "ماذا يمكنني أن أفعل لمساعدتك؟.
وقد أثار هذا الأمر استياء لدى نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا أن يظهر رئيس الولايات المتحدة بهيئة من يتلقى الإرشادات للتعبير عن مشاعره، خاصة وأن الحديث هنا هو عن ضحايا وذويهم.
وكان الرئيس ترامب استقبل عائلات ضحايا تهجوم إطلاق النار في فلوريدا حيث أعرب عن اعتقاده بأن اقتراح تسليح المدرسين "من الممكن أن يكون له تأثيره" في التصدي للاعتداءات التي تستهدف المدارس بين الحين والآخر، وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى.