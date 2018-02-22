اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسليح المعلمين في المدارس على إثر مجزرة مدرسة فلوريدا التي ذهب ضحتيها 17 شخصاً بينهم طلاب ومدرسون.
ترامب يقترح تسليح المعلمين لحماية المدارس
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن اقتراح تسليح المدرسين "من الممكن أن يكون له تأثيره" في التصدي للاعتداءات التي تستهدف المدارس بين الحين والآخر، وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ترامب يقترح تسليح المعلمين لحماية المدارس
وأعرب ترامب خلال استقباله أمس عائلات ضحايا هجوم إطلاق النار الذي شهدته مدرسة ثانوية في فلوريدا قبل أسبوع عن اعتقاده بأن اقتراح تسليح المدرسين "من الممكن أن يكون له تأثيره" في التصدي للاعتداءات التي تستهدف المدارس بين الحين والآخر، وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأشار ترامب خلال تصريحاته التي أدلى إلى أن المعتدين يحاولون في هذه المناطق "الحرة"، ارتكاب الجرائم وإطلاق النار على الناس لإدراكهم أنه لا يمكن لأحد أن يطلق النار عليهم.
وأكد الرئيس الأمريكي أنه يدعم مقترح تسليح بعض المعلمين والعاملين بالمدارس حال حصولهم على تدريبات خاصة بذلك.
وجاء اجتماع ترامب مع المدرسين وعائلات ضحايا الهجوم المشار إليه في البيت الأبيض بعد يوم من إصدار ترامب تعليماته لوزير العدل باتخاذ إجراءات لحظر القطع التي تمكَن السلاح الناري من إطلاق النار بسرعة وكثافة.