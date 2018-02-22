عرضت هيئة الطرق والمواصلات بدبي نموذجاً للقطار المتوقع أن يسير بسرعة 1200 كيلومتر في الساعة.
شاهد: نموذج لقطار هايبرلوب وان الذي يقطع 1200 كيلومتر بالساعة
شركة فيرجن هايبرلوب وان، المملوكة للملياردير البريطاني رتشارد برانسون، تعمل على تطوير تقنية القطار.
شاهد: نموذج لقطار هايبرلوب وان الذي يقطع 1200 كيلومتر بالساعة
وتعاقدت الإمارات مع شركة فيرجين هايبرلوب وان لتصميم وتصنيع قطار يستخدم تقنية الدفع الكهرومغنطيسي ستمكنه من قطع المسافة بين دبي وأبو ظبي (140 كيلومتر) في أقل من 12 دقيقة.
وقال رئيس الهيئة الإماراتية، عبد المحسن إبراهيم إن اعتماد قطار الهايبرلوب سيتوقف على مدى نمو النظام موضع البحث العلمي.
وأضاف: "نظام القطار سيتم تطويره في فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات وذلك طبقاً لما أعلنته فيرجين".
ولا زال قطار الهايبرلوب طور عملية البحث العلمي، حيث لم تثبت بعد قدرة المغناطيس على دفع القطارات بمثل هذه السرعات العالية.
وتعمل شركة فيرجين، المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، بشكل مماثل على تطوير نظام الهايبرلوب لتطبيقه بالولايات المتحدة.
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