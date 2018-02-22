ضجت مواقع التواصل الاجتماعية، الثلاثاء، بالصور والأحاديث عن مذيعة راديو أمريكية أنجبت طفلها على الهواء مباشرة.
المذيعة كاسيداي بروكتو، التي تعمل في محطة "ذا آرك"، بثت عملية ولادتها في البرنامج الإذاعي الصباحي الذي تقدمه، بحسب ما نقلت "بي بي سي".
ضجت مواقع التواصل الاجتماعية بالصور والأحاديث عن مذيعة راديو أمريكية أنجبت طفلها على الهواء مباشرة.
بالصوت والصورة: مذيعة أمريكية تنجب طفلها على الهواء مباشرة
المذيعة كاسيداي بروكتو، التي تعمل في محطة "ذا آرك"، بثت عملية ولادتها في البرنامج الإذاعي الصباحي الذي تقدمه، بحسب ما نقلت "بي بي سي".
ونقلت عملية ولادة بروكتور من قسم الولادات القيصرية، في أحد مستشفيات مدينة سانت لويس الأمريكية، بالاتفاق بين المحطة والمستشفى.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع بروكتور بشكل كبير، حتى أنهم ساهموا في اختيار اسم الطفل، "جيمسون"، منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
وكانت المذيعة قد شعرت بآلام المخاض يوم الاثنين، فيما نقلت بي بي سي عنها قولها، إن ولادة الطفل جاءت مبكرة قبل موعده بأسبوعين، لذلك تم الأمر بسرعة ودون تخطيط مسبق.
وأضافت: "كان أمرا رائعا جدا أن أكون قادرة على إشراك مستمعي محطتنا الإذاعية في أكثر أيام حياتي إثارة".
كما أوضحت أن ولادة طفلها على الهواء كانت امتدادا لم تفعله يوميا في برنامجها الإذاعي، حيث تشرك (المستمعين) بكل تفاصيل حياتها.