تفي دبي، تطلب امرأة الطلاق من زوحها. والسبب؟ طلبه لأجرة بقيمة 500 درهم، كل مرة قام بقيادتها لمكان ما.
زوجة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها في دبي بسبب طلبه 140 دولاراً
رفعت امرأة في إمارة دبي دعوى فيقضائية للتفريق بينها وبين زوجها بسبب طلبه أجرة منها لقاء توصيلها بالسيارة
زوجة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها في دبي بسبب طلبه 140 دولاراً
وكانت الزوجة المعيل الوحيد للأسرة والمسؤولة عن دفع الفاتورات إذ أن زوجها كان عاطلا.
ومهما أنها لا تتوفر على سيارتها الخاصة، كانت تعتمد على زوجها لسياقتها إلى العمل.
ولكنها تفاجأت لطلبه دفع أجرة السياقة، كل مرة طلبت منه أن يقودها مكان ما. والثمن الذي كان يطلبه لكل رحلة: 500 درهم.
وقالت طالبة الطلاق أن زوجها كان يشرح طلبه لأجرة السياقة بسبب قائلا أنه كان يمضي وقتا كبيرا كسائقها، مما كان يمنعه من الالتقاء بأصدقائه.
وقررت التوقف عن طلبه سياقتها، وقامت بتقديم إجرائات الطلاق الشهر السابق.