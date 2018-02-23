عادل الجبير ليورونيوز" رؤية 2030..تصب في مصلحة المملكة والمنطقة والعالم "

التقت يورونيوز ب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير والذي جاء إلى بروكسل والتقى المسؤولين الأوروبيين بمناسبة مشاركة بلاده في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدول الساحل الإفريقي G5 الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

المملكة العربية من الدول الرائدة في مواجهة الإرهاب و التطرف، كما أسهمت المملكة العربية السعودية في تأسيس المركز الدولي لمواجهة الإرهاب،في الأمم المتحدة وتبرعت له بمبلغ 110 ملايين دولار. المملكة العربية السعودية أسست التحالف الإسلامي لمواجهة التطرف،والإرهاب الذي يشمل 41 دولة

وطرحنا على الأستاذ عادل الجبير سؤالنا التالي

ما الذي يقوله لكم الأوروبيون عندما تحدثونهم عن الأزمة الخليجية و عن قطر و عن اتهامكم للدوحة بمحاربتها الإرهاب؟

وزير خارجية المملكة العربية السعودية ،عادل الجبير

أعتقد أن هذا السؤال يجب أن توجهه إلى الأوروبيين،لكن لاحظنا أن فيه تفهما من قبل الاتحاد الأوروبي،بشان الدول المكافحة للإرهاب، الدول الأربعة التي تقاطع قطر وفيه تفهم من الأوروبيين لواجب تعديل قطر لسياستها. فهم قد لا يعبرون عن ذلك صراحة، وبشكل واضح لكن التفهم موجود ويدركون أن فيه،أهمية لضرورة تغيير قطر لسياستها .

ونحن بالنا طويل جدا،فهدفنا هو أن ينتهي دعم الإرهاب وتنتهي دعوات الكراهية والتطرف وتنتهي التدخلات في شؤون دولنا ونطالب كل الدول التي تؤمن بهذه المبادىء أن تدافع معنا عن هذه الرؤية .فنتمنى أن تعدل قطر من سياستها حتى يصبح القطريون جزءا من المجتمع و هذا يخدم قطر و يخدم المنطقة برمتها.

وجاءت زيارة الوزير السعودي للبرلمان الأوروبي في ظل أزمة محتدة تعرفها المنطقة، حيث التقى الأستاذ عادل الجبير بممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فرديريكا موغريني وقال في تغريدة له ،لقد شكل اللقاء فرصة مناسبة لشرح سياسات المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية وخدمة الأمن والسلم الدوليين، علاوة على الخطط التنموية الشاملة في المملكة وفق #رؤية_المملكة_2030

وسألنا وزير خارجية المملكة العربية السعودية، هل لاحظتم أن ثمة استجابة من جانب الأوروبيين أو ردة فعل ايا كانت أشكالها بشأن حملات الاعتقال الأخيرة التي عرفتها المملكة فضلا عن تحركات المسؤولين في محاربة الفساد والتغيرات الجذرية في السياسة العامة للرياض؟

وزير خارجية المملكة العربية السعودية ،عادل الجبير

طرحت المملكة العربية السعودية رؤية طموحة،و هي رؤية 2030 التي تقوم على تنويع مصادر الاقتصاد وتقليص الاعتماد على البترول وإعطاء فرص للشباب والسيدات وتحسين أداء القطاع الحكومي،وفسح مجالات إضافية لتحقيق فرص الاستثمار الداخلي و الخارجي. وأعتقد أن انتهاج هذه الرؤية و السياسة قد لاقى استحسانا و إعجابا إعجابا كيبرا بهذه الرؤية الطموحة وأيضا ثمة قبول نال رضى لما تم تطبيقه وتنفيذه خلال السنتين الماضيتين فالدول الأوروبية داعمة وبقوة لتوجهات المملكة العربية السعودية وبقوة لهذه التغيرات.وتعتقد أن هذا في خدمة المملكة والمنطقة والعالم.

وسألنا وزير الخارجية السعودي إذا ماكانت ثمة استراتيجية عربية تنضوي تحتها المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه؟

وزير خارجية المملكة العربية السعودية ،عادل الجبير

المملكة العربية من الدول الرائدة في مواجهة الإرهاب و التطرف، كما أسهمت المملكة العربية السعودية في تأسيس المركز الدولي لمواجهة الإرهاب،في الأمم المتحدة وتبرعت له بمبلغ 110 ملايين دولار. المملكة العربية السعودية أسست التحالف الإسلامي لمواجهة التطرف،والإرهاب الذي يشمل 41 دولة.المملكة العربية السعودية أسست مركز اعتدال لمحاربة الفكر المتطرف. المملكة العربية السعودية تعمل مع دول العالم على تجفيف منابع تمويل الإرهاب. المملكة العربية تدعم القوات المشتركة في دول الساحل. رسالة المملكة العربية السعودية واضحة وهي محاربة الإرهاب و التطرف بكل ما اوتينا من قوة .. كما سندعم الدول الأخرى، في محاربتها للتطرف و الإرهاب. المملكة العربية السعودية كانت كما تعلم من الدول المؤسسة للتحالف الدولي لمواجهة داعش في سوريا و العراق. و القوات السعودية شاركت في العمليات العسكرية المرتبطة بمحاربة الإرهاب