فازت المراهقة الروسية ألينا زاخيطوفا بميدالية ذهبية، اليوم الجمعة، بعد أداء مذهل في فئة التزحلق على الجليد. وتعتبر الرياضية الأولى بين الرياضيين الروس التي تفوز بميدالية ذهبية، خلال ألعاب بيونغ تشانغ الشتوية للعام الجاري.
الروسية زاخيطوفا تفوز بالميدالية الذهبية وتصبح رمز التزحلق على الجليد
الروسية زاخيطوفا تفوز بالميدالية الذهبية وتصبح رمز التزحلق على الجليد
الروسية زاخيطوفا تفوز بالميدالية الذهبية وتصبح رمز التزحلق على الجليد
وتجاوزت الفائزة البالغة من العمر 15 عاما زميلتها الروسية أيضا، إيفجينيا ميدفيديفا، بنقطة واحدة فقط، بعد حصولها على رقم قياسي يوم الأربعاء السابق إثر قيامها بأداء قصير حيث أتقنت كل خطوة وحركة وعبرت عن أسلوب تزحلقها الحر.
وحصلت زاخيطوفا على نقطة 156.65 للأداء، ثم 239.57 كنقطة عامة.
وقال ألينا زاخيطوفا: "أنا جد سعيدة لكوني تمكنت من الفوز بميدالية لفريقنا".
وأضافت: "أعتقد أن هذه ليست سوى البداية. فالمستقبل ما يزال أمامنا".
وتقول مدفيديفا بخيبة أمل بشكل واضح بعد أن أعلن عن فوزها بالمركز الثاني. ولكن البالغة من العمر 18 عاما قالت إنها كانت راضية عما قدمته..