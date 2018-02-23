ألقت السلطات الأرجنتينية القبض على ستة مهربين للمخدرات بعد تعقب عملية استبدال 389 كيلوغراماً من الدقيق على أنها شحنة من الكوكايين.
حوالي 390 كلغ من الكوكايين في سفارة روسيا بالأرجنتين
تم احباط عملية تهريت لمئات الكيلوغرامات من الكوكايين من بمنى تابع للسفارة الروسية في الأرجنتين. تحقيق روسي أرجنتيني مشترك بدأ منذ عام، وانتهى بتعقب سلطات البلدين للشحنة من أجل الوصول للمهربين.
حوالي 390 كلغ من الكوكايين في سفارة روسيا بالأرجنتين
وبحسب وزيرة الداخلية الأرجنتينية فإن الأمر يتعلق بمحاولة عصابة للاتجار بالمخدرات استغلال مكتب بريد السفارة لتهريب المخدرات إلى أوروبا، ويوجد بالطبع شرطي ودبلوماسيون متواطئون في القضية.
وبدأ التحقيق بالقضية عام 2016، حينما أبلغ السفير الروسي السلطات الأرجنتينية عن محاولة تجار مخدرات نقل حقائب للكوكايين عثر عليها في السفارة الروسية ببوينس أيرس.
وفُتح تحقيق أرجنتيني-روسي مشترك دام لأكثر من عام استطاع خلاله المحققون استدراج تجار الكوكايين عبر استكمال عملية استبدال الشحنة كما كان مقرراً قبل اكتشاف السفير الروسي لها.
وقالت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريثيا بولريتش في مؤتمر صحفي: "بالاتفاق مع المحققين الفيدراليين الروس، توصلنا إلى ضرورة استبدال المخدرات بالدقيق كإجراء اولي حتى نتمكن من تعقبها".
وأضافت: "تمت عملية التعقب بنجاح بعد أن اضطررنا لإرسال رجال الشرطة لشراء 389 كيلوغراماً من الدقيق من أسواق المدينة في الثالثة صباحاً".
وتقدر قيمة الكمية التي عثر عليها من المخدرات في السوق الروسية بنحو خمسين مليون يورو.