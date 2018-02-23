قال نائب رئيس وزراء، أستراليا، بارنابي جويس اليوم الجمعة إنه سيستقيل من زعامة حزبه "الحزب الوطني" وكذلك من منصبه في الحكومة.
استقالة نائب رئيس الوزراء الأسترالي بعد فضيحته الجنسية مع سكرتيرته
استقالة نائب رئيس الوزراء في أستراليا بعد فضيحة علاقة مع سكرتيرته
استقالة نائب رئيس الوزراء الأسترالي بعد فضيحته الجنسية مع سكرتيرته
ويأتي الإعلان بعد ضغوط مستمرة منذ، خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب علاقة ربطته بسكرتيرته الإعلامية السابقة.
وجويس متزوج منذ 24 عاما. وتم انتخابه بعد حملة أشاد فيها كثيرا بالقيم الأسرية.
ولكن بعد اكتشاف العلاقة الحميمية التي كانت تربطه مع موظفته، ولاسيما حملها بطفل منه، وقع النائب تحت ضغط كبير ما دفعه إلى تقديم الاستقالة من منصبه.
وقال بارنابي جويس يوم الاثنين السابق إنه سيقدم استقالته من زعامة الحزب الوطني، بعد أن ترددت مزاعم بتحرش جنسيا بسكرتيرته السابقة
وقد نفى من جانبه ارتكابه أي اعتداء.
وسيبقى عضوا بالبرلمان لحماية الأغلبية الضعيفة التي يتمتع بها ترنبول بفارق مقعد واحد.
وسيعلن جويس استقالته الاثنين المقبل وتنحيه عن زعامة الحزب الوطني وعن منصب نائب زعيم أستراليا.