اشتبكت الشرطة الإيطالية، أمس الخميس، مع حوالي مئة من المتظاهرين اليساريين المتطرفين الذين قاموا بمسيرة ضد حدث الحزب الفاشى الجديد فى مدينة تورين الشمالية، في نفس اليوم.
اليساريون يشتبكون مع الشرطة الإيطالية خلال مسيرة مناهضة للفاشيين
مسيرة يسارية في إيطاليا ضد الحزب الفاشي الجديد
اليساريون يشتبكون مع الشرطة الإيطالية خلال مسيرة مناهضة للفاشيين
وتشكل الاشتباكات مؤشرا على تزايد التوتر في داخل البلاد، قبل الانتخابات الوطنية التى ستجرى فى 4 مارس/آذار المقبل.
وحاول عشرات من المتظاهرين اختراق الحاجز الذي وضعته الشرطة لمنعهم من الدخول إلى الفندق حيث كان حزب "كاسابوند" اليمينى المتطرف يحضر مسابقة لمرشحيه قبل التصويت.
وقامت الشرطة بضربهم مستعملة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
ثم تواجها الطرفان، وقام المتظاهرون بإلقاء عبوات نارية وزجاجات كبيرة على الشرطة، حاملين للافتات مكتوب عليها: ""تورين مناهضة للفاشية".
وذكرت وكالة انباء إيه.جي.إي أن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا بجراح طفيفة. كما تم اعتقال عدد غير معروف ضمن المتظاهرين.
وفي نهاية المطاف، تمكنت الشرطة من السيطرة على المتظاهرين إذ أنهم لم يتمكنوا من إزعاج الحدث المقام.
للتذكير
فاز حزب "كاسابوند" بنسبة 9 فى المائة من الأصوات فى انتخابات بلدية بروما فى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ولكنه لم يتمكن أعضائه من الانتماء إلى البرلمان.