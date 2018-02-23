قامت محكمة بمقاطعة بافاريا، في جنوب شرق ألمانيا، بالحكم على كاهن كاثوليكي ألماني سابق، سجنا لمدة ثمانية أعوام ونصف، أمس الخميس.
الحكم على كاهن سابق بأكثر من 100 تهمة اعتداء جنسي على الأطفال
الحكم على كاهن سابق بأكثر من تهمة اعتداء جنسي على الأطفال
الحكم على كاهن سابق بأكثر من 100 تهمة اعتداء جنسي على الأطفال
وذلكبعد إدانته بنحو 108 تهمة اعتداء جنسي على الأطفال.
وسيخضع المتهم البالغ من العمر 53 عاما لسنوات من العلاج، بداخل مؤسسة الأمراض النفسية، قبل بدء فترة سجنه، حسب الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة ديجندورف جنوب شرق البلاد.
وقال رئيس المحكمة، توماس تراوتوين، أن قرار طلاق سراح الكاهن السابق، في المستقبل، سيعتمد على ما إذا كان تم علاجه وإذا لم يكن يشكل تهديدا للمجتمع.
وكانت يطلق عليه اسم توماس ماريا ب. في تقارير وسائل الإعلام سابقا.
وكان قد قضى 6 أعوام في السجن من 2003 إلى 2009، عقب جرائم جنسية أخرى.
وحصل، بعد ذلك، على أوراق جديدة لتأهيله ككاهن، مستخدما وثائق مزورة.
وفي محاكمته الأخيرة، أدين بتهمة الاعتداء الجنسي على خمس صبايا، ضمن جميع تحرشاته واعتداءاته، منذ التسعينيات.
وأدين أيضا بمحاولة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 18 عاما، إضافة إلى الحصول على أفلام إباحية تظهر أطفالا.
وقالت المحكمة أنه تم ارتكاب الاعتداءات في مدينتى مينز وديجندورف الالمانىتين، وكذلك في النمسا وسويسرا وإيطاليا وبولندا..