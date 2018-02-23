قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم الجمعة إن حكومته ستتخذ خطوات لتحسين مستويات تدريس اللغة الإنجليزية من أجل تمكين الخريجين الفرنسيين من "غزو العالم" تجارياً حسب قوله.
فرنسا تسعى لغزو العالم عبر إلزام طلابها بإجادة الإنجليزية
رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب يكشف عن خطة حكومته لتحسين مستويات اللغة الإنجليزية للطلاب والخريجين الفرنسيين.
فرنسا تسعى لغزو العالم عبر إلزام طلابها بإجادة الإنجليزية
ويُصنف الطلاب الفرنسيين كثاني أسوأ متحدثين للغة الإنجليزية على مستوى أوروبا بعد الطلاب الإيطاليين، طبقاً لتصنيف مدرسة "التعليم أولاً" الدولية.
وقال فيليب: "الإنجليزية هي اللغة المشتركة (عالمياً). يجب عليك أن تتحدث الإنجليزية إذا كنت ترغب في الانتقال إلى العولمة".
وكشفت الحكومة الفرنسية النقاب عن خطتها لتحسين مستويات اللغة الإنجليزية بإلزام طلابها المدرسيين والجامعيين بالحصول على شهادات معتمدة دولياً في اللغة الإنجليزية كشرط لتخرجهم.
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وأضاف فيليب أن الحكومة الفرنسية ستتكفل بمصاريف الدراسات اللغوية للطلاب، مشدداً على أن هذه الإجراءات من شأنها أن تغير "قواعد اللعبة" بالنسبة للخريجين الفرنسيين.
وتأتي خطة فيليب في إطار المحاولات الفرنسية لسد العجز التجاري الذي وصل إلى أكثر من 62 مليون يورو بسبب عدم قدرة المنتجين الفرنسيين على الوفاء بمتطلبات السوق في ظل تعافي الاقتصاد المحلي.