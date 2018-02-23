مساعد غوغل الصوتي الذكي سيتحدث 30 لغة قريبا

أعلنت عملاقة التكنولوجيا "غوغل" أنها بصدد إدخال العديد من الخصائص والتحسينات على المساعد الصوتي الذكي (Google Assistant)، بحلول نهاية العام الجاري.
ومن بين إحدى أكبر تلك المزايا، أن المساعد سيدعم أكثر من 30 لغة حول العالم، بحسب ما جاء في تدوينة نشرتها الشركة، الجمعة.
ويدعم المساعد الصوتي ثماني لغات في الوقت الحالي، ويعمل على مختلف الأجهزة، من هواتف وحواسيب وأجهزة لوحية، بالإضافة إلى شاشات التلفزيون، بعد كان متوفرا على جهاز واحد وبلغة واحدة فقط، قبل أقل من عامين.
ويبدو أن إعلان المجموعة الأمريكية يأتي في إطار المنافسة مع "أليكسا"، المساعد الصوتي التابع لشركة "أمازون"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التسوق.
إضافة إلى رغبة غوغل في تعزيز تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل وجود عمالقة التكنولوجيا الأخرى مثل "مايكروسوفت" و"أبل" و"سامسونج"، وغيرها.
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يدعم لغتين في الوقت نفسه
ومن اللغات التي ستضيفها الشركة، الدنماركية والألمانية والهندية والإندونيسية والنرويجية والسوريدية والتايلندية، بالإضافة إلى لغات أخرى عديدة.
حتى أن المساعد الصوتي سيكون جاهزا ليدعم المتحدثين بلغتين في الوقت نفسه، بحسب ما جاء في التدوينة، مثلا، "يمكن للمساعد الصوتي الحديث بالألمانية في مكان العمل، على أن يتحدث الفرنسية في البيت، وكذلك الحال بالنسبة للعائلات عندما يتحدث الزوجين لغتين مختلفتين".
ومن بين الخصائص الأخرى التي سيتوفر عليها المساعد الذكي، كما أعلنت الشركة، أن يساعد في تنظيم الخطط اليومية للشخص، والمساعدة في تخزين العناوين والاتجاهات على الخرائط،