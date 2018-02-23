حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف، من المصير المأساوي الذي يواجه 720 ألفاً من أطفال الروهينغا المسلمين سواء اللاجئين ببنغلاديش أو العالقين بولاية راخين المنكوبة بميانمار.
يونيسيف تحذر من خطورة وضع مئات الآلاف من أطفال الروهينغا المسلمين
720 ألفاً من أطفال الروهينغا يواجهون خطر تفشي الأمراض المنقولة عن طريق الفياضانات المتوقعة.
يونيسيف تحذر من خطورة وضع مئات الآلاف من أطفال الروهينغا المسلمين
وقالت اليونيسيف، في تقرير صدر يوم الجمعة بمناسبة مرور ستة أشهر على آخر نزوح لمسلمي الروهينغا من ميانمار إلى جنوب بنغلاديش، إنه من المرجح أن تجتاح فيضانات موسم الإعصار القادم المخيمات الهشة التي يعيش فيها أطفال الروهينغا.
وأضاف التقرير أن أطفال الروهينغا ببنغلاديش يواجهون احتمالية تفشي الأمراض المنقولة عن طريق مياه الفيضانات، مما سيؤدي لإعاقة عمل العيادات الطبية ومراكز التعليم بالمخيمات.
وطالبت اليونيسيف حكومة ميانمار بإنهاء العنف الموجه ضد مسلمي الروهينغا ومعالجة ما أسمته الأزمة الإنسانية براخين من أجل خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين إلى ميانمار.
بالصور: سلطات ميانمار تمسح آثار تدميرها لقرى مسلمي الروهينغا
ونزح أكثر من 500 ألف طفل من مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش منذ حملة سلطات ميانمار ضد المسلمين براخين في آب/أغسطس الماضي.
وتواجه حكومة ميانمار اتهامات دولية بإبادة مسلمي الروهينغا المحرومين من حق العمل والجنسية وغيرها من الحقوق على الرغم من إقامتهم بميانمار لأجيال عدة.