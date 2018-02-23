مسؤول أمريكي لرويترز: توقع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في أيار القادم

قال مسؤول أمريكي لرويترز، الجمعة، من المتوقع أن يتم نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس يوم 14 أيار/مايو القادم، وهو التاريخ الذي يصادف ذكرى قيام الدولة العبرية.
وفي وقت سابق، ذكرت القناة الاسرائيلية العاشرة، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بارزين، أن نقل السفارة الأمريكية سيتضمن مبدئيا نقل مصالح القنصلية إلى حي "أرنونا" في مدينة القدس.
ويتزامن نقل السفارة الأمريكية مع إحياء إسرائيل للذكرى السنوية لقيام الدولة العبرية، عام 1948.
في السياق، نشر إسرائيل كاتس، وزير النقل الإسرائيلي، عبر صفحته على "تويتر" قائلا: "أود أن أهنئ دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس إلى عاصمتنا في الذكرى السبعين ليوم الاستقلال".
وأضاف كاتز: "ليس هناك هدية أعظم من ذلك. إنه القرار الأعدل والأصح. شكرا صديقنا".
تمويل نقل السفارة
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في كانون الثاني/ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، التي تحتل المدينة الفلسطينية منذ 1967. بالإضافة إلى نيته نقل السفارة الأمريكية إليها، في سياق ما يعرف باسم "صفقة القرن".
والجدير بالذكر أن الملياردير اليهودي الأمريكي، شيلدون إديلسون، قدم عرضا اقترح بموجبه تمويل نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.
ونقلت الوكالة عن أربع مصادر في البيت الأبيض قولهم إن إديلسون اقترح المساهمة في تمويل السفارة الجديدة، ما يعتبر تغييرا جذريا في السياسة الأميركية، إذ اعتادت تمويل مؤسساتها الدبلوماسية بنفسها دون الحصول على تبرعات.
ويعتبر إديلسون من أكبر المتبرعين للحزب الجمهوري وحملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وكذلك أحد أكثر المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.