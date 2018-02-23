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آيسلندا أرض المساواة بين الجنسين

b>أظهرت آخر الاخبار ان المساواة في الحقوق والفرص للمرأة دون الحديث عن احترام أجسادهن، ما تزال معركة لا نصر فيه�

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آيسلندا أرض المساواة بين الجنسين

آيسلندا أرض المساواة بين الجنسين
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