تسببت تغريدة لعارضة الأزياء نجمة برامج الواقع كيلي جينر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في خسارة شركة سناب الأمريكية لنحو 1.3 مليار دولار من قيمة أسهم الشركة في سوق البورصة.
تغريدة لشقيقة كيم كارديشان تتسبب في خسائر ب1.3 مليار دولار لسناب شات
طرحت النجمة الأمريكية كيلي جينر سؤالا بسيطا على تويتر، ولكن ترديد متابعيها للتغريدة آلاف المرات وتعليق وسائل اعلامية على ذلك كان له الوقع السلبي في البورصة.
تغريدة لشقيقة كيم كارديشان تتسبب في خسائر ب1.3 مليار دولار لسناب شات
فقد انهارت أسهم سنابتشات بنحو 6% خلال ساعات، بعد أن تساءلت النجمة في تغريدتها مخاطبة أكثر من 24 مليون منخرط قائلة: "هل أنني الوحيدة التي لم تفتح بعد سنابتشات؟ هذا محزن جدا".
وكانت التغريدة التي نشرت يوم الأربعاء الماضي أعيد نشرها 58 ألف مرة، أي بنسبة تفوق متوسط تغريداتها. وبفعل تطرق وسائل إعلام عدة للتغريدة، فقد كان لذلك تأثيره في قيمة أسهم شركة سناب.
وعادت جينز وهي شقيقة النجمة كيم كارداشيان بعدها لتغرد قائلا "رغم ذلك لا زلت أحبك يا سناب .. انت حبي الأول"
وتتمثل منتوجات شركة سناب في تطبيقات سنبتشات وبيتموجي، ونظارات الاستعراضات المصحوبة بكاميرا ويكبيديا.