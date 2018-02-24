طلاب إيطاليون يحتجون ضد الفاشية الجديدة

"إذا عولنا على النظام أنه سيأتي إلى المفاوضات،فإن الأمر سياخذ وقتا طويلا،ينبغي أن تكون ثمة نية دولية جدية تجبر النظام على المفاوضات أو أن يأتي حلفاء النظام للتفاوض نيابة عنه لأن النظام السوري ليس له قرار في سوريا،القرار بين أيادي إيران وروسيا. وإذا لم تأت روسيا إلى طاولة المفاوضات وعولنا على على مو"

​نصر الحريري رئيس "الهيئة التفاوضية " للمعارضة السورية