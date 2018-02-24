كمبوديا: العمل على حياكة أطول وشاح في العالم
قامت مجموعة من خبراء حياكة النسيج في كمبوديا بالعمل على حياكة أطول وشاح في العالم. ويسعى المنظمون من خلال هذا الحدث إلى حياكة وشاح "كراما" لكي تتمكن كمبوديا من دخول كتاب "غينيس" للأرقام القياسية من خلال صنع أطول وشاح.
ويرغب المنظمون إلى حياكة وشاح بطول 1000 متر. هذه التظاهرة التي يشارك فيها أصحاب الخبرة في مجال الحياكة والنسيج تهدف رفع مستوى الوعي حول تقاليد مهنة حياكة النسيج وتوحيد الرؤى وتحفيز المواطنين لتحطيم الرقم القياسي.
وشاح "كراما" لباس تقليدي يستخدمه الكمبوديون يوميا كغطاء لحماية أجسادهم من لفح الشمس، كما يستخدم للف الجسم أثناء الاستحمام أيضا.