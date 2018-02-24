مهرجان "حمل البطل" في مقاطعة غويجو في الصين
أقيم مهرجان "حمل البطل" السنوي في مقاطعة غويجو جنوب غرب الصين يوم الجمعة.
يحتفل المهرجان ببطل الضيعة في اليوم السابع أو الثامن من أول شهر في التقويم القمري الصيني، من قبل السكان وهم الأقلية العرقية دونغ.
ويرتدي السكان الملابس التقليدية ليشاركوا في النشاطات ويصلون لمباركة السنة الجديدة. الشباب والأولاد يمثلون شخصية "البطل"، حيث يحملهم القرويون في المهرجان ويجوبون بهم شوارع الضيعة.
تصطف فتيات دونغ على طول طريق المهرجان ويغنين الأغاني الفلكلورية، ويعرض البعض مهارات لعبة لوشينغ فيما يعزف آخرون على آلة "بامبو".
هذه المراسم الاحتفالية تساهم في جذب السياح إلى المنطقة، إذ زار نحو 50 ألف سائه بلدة شوانغ جيانغ خلال عطلة المهرجان، وبلغت إيرادات السياحة هذه مليون يوان.