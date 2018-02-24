اغتنم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ ليرد على أولئك الذين يسخرون من طريقته في تصفيف شعره وإخفاء مناطق الصلع على مستوى رأسه. وقال ترامب: "أسعى جاهدًا لإخفاء بقعة الصلع"، ثم أضاف: "ليست سيئة".
شاهد.. ترامب يتحدث عن صلعته وجهوده المضنية لاخفائها
اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ أنه يخفي صلعا تحت شعره الأشقر حيث ركز كثير على فروة رأسه، ولوح بيده خلف رأسه مؤكدا محاولاته إخفاء الجزء الأصلع.
شاهد.. ترامب يتحدث عن صلعته وجهوده المضنية لاخفائها
وحسب المتابعين فقد تعمّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يظهر تسريحته ويظهر للحضور كيف تمكن من إخفاء مناطق الصلع الخلفية في راسه.
يكر أن شعر دونالد ترامب أصبح محط سخرية وجدل كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اهتمامه الزائد بطريقة تصفيفه، خاصة بعد أن كشف أنه يلجأ إلى استخدام دواء لمنع تساقط الشعر.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو تظهر ترامب وهو يستعدّ لامتطاء الطائرة، وقد أدت شدة الرياح إلى كشف الجزء الخلفي من رأسه.
وكثيرا ما حازت طريقة تصفيف شعر ترامب على اهتمام الكثيرين، خاصة وأنها تظهره أصغر من عمره، وقد دار لغط حول حقيقة شعره، ولكن ابنته إيفانكا ترامب كشفت حقيقة شعر والدها، عندما تحدثت لمؤلف كتاب "نار وغضب في بيت ترامب الأبيض"، قائلة إنه اختار إخفاء الصلع في رأسه بتسريحة وكريمات خاصة.