قالت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة إن شرطة الجمارك عثرت على لوحة للفنان الفرنسي إدغار ديغا، كانت قد سرقت قبل نحو تسعة أعوام من متحف في مرسيليا، في صندوق أمتعة حافلة قرب باريس.
فرنسا: العثور على لوحة تقدر ب800 ألف يورو سرقت قبل 9 سنوات في حافلة قرب باريس
العثور على لوحة للفنان الفرنسي ديغا في حافلة قرب باريس
فرنسا: العثور على لوحة تقدر ب800 ألف يورو سرقت قبل 9 سنوات في حافلة قرب باريس
وتصور لوحة (الجوقة) التي تعود إلى العام 1877 صفا من الرجال يغنون في أوبرا دون جوان.
وقال وزيرا الثقافة والميزانية في بيان إن الشرطة كانت تجري عمليات تفتيش عشوائية لحافلة في منطقة استراحة على طريق سريع على بعد نحو 30 كيلومترا شرقي باريس في 16 فبراير شباط عندما عثرت على اللوحة وأكد متحف أورسيه أنها أصلية.
ولم يذكر البيان معلومات حول سبب وجودها في الحافلة أو من تركها هناك.
وكان اتحاد المتاحف الوطنية الفرنسية قد قدر في السابق قيمة اللوحة الفنية ب800 ألف يورو
والفنان الفرنسي ديغا معروف بلوحاته ومنحوتاته التي تعبر عن الراقصين وكثيرا ما يرتبط بالحركة الانطباعية.