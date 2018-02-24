مدد ليفربول سجله الخالي من الهزيمة على ملعبه إلى 16 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وتقدم إلى المركز الثاني بعد أداء مذهل آخر بإستاد انفيلد في الفوز 4-1 على وست هام يونايتد يوم السبت.
محمد صلاح يتشارك صدارة هدافي الدوري الانجليزي بعد هدفه في مرمى وست هام
ليفربول المذهل يتقدم للمركز الثاني بالفوز 4-1 على وست هام
محمد صلاح يتشارك صدارة هدافي الدوري الانجليزي بعد هدفه في مرمى وست هام
وأحرز محمد صلاح، الذي يبدو من الصعب إيقافه، هدفه 31 بجميع المسابقات بعدما صنع الهدف الأول لإيمري تشان وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثالث قبل أن يقلص البديل ميخائيل انطونيو الفارق لوست هام.
وبهذا يتشارك صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع مهاجم توتنام هاري كاين برصيد 23 هدفا لكل منهما.
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ووضع تشان ليفربول في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 29 بعد ركلة ركنية نفذها صلاح وضاعف المهاجم المصري الفارق في الدقيقة 51 عندما سدد كرة لا تصد في الزاوية البعيدة من عشرة أمتار عكس اتجاه الحارس ادريان.
وأضاف فيرمينو الهدف الثالث بعد ذلك بست دقائق عندما راوغ حارس وست هام وأحرز ساديو ماني الهدف الرابع لليفربول من مدى قريب بعدما قلص انطونيو الفارق من لمسته الأولى في المباراة.