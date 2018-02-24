الاعترافات الأولى لقاتل الخادمة الفلبينية في الكويت

في أولى اعترافاته، أكد اللبناني نادر عصام عساف ، المتهم بقتل الخادمة الفليبينية في الكويت أنّ الضحية كانت حية تلفظ أنفاسها الأخيرة عندما قام بوضعها في الثلاجة بعد أن تفننت زوجته السورية منى حسون في تعذيبها ببيتهما في الكويت.

ونقلت مواقع إخبارية فلبينية اعترافات عصام عساف الذي اعتقله فرع الشرطة الدولية "إنتربول" في بيروت قبل يومين.

وأشار المتهم الذي يبلغ من العمر 40 عاما إلى أنّ زوجته التي تبلغ من العمر 37 عاما ولديهما طفلان، كانت لا تتردد في تعذيب الخادمة الفلبينية جوانا ديمفليس في مناسبة ودون مناسبة، كما تقوم بإهانتها في بعض الأحيان دون أيّ سبب.

وأكد نادر عصام عساف أنه شعر بالكثير من القلق بعيد قيام زوجته على تعذيب الخادمة، التي كانت تبلغ من العمر 29 عاما، مما تسبب في مقتلها، فقام هو بوضعها في الثلاجة، مشيرا إلى أنها كانت لا تزال على قيد الحياة وكانت غائبة عن الوعي فقط. وأضاف عساف أنه لا يعرف مكان تواجد زوجته، ولكن من المحتمل أن تكون في سوريا في الوقت الحالي.

وأطلقت الشرطة الدولية "الإنتربول" حملة لملاحقة نادر عصام عساف وزوجته السورية منى حسون بتهمة قتل الخادمة الفليبينية جوانا ديمفلس، التي قدمت إلى الكويت في إطار عقد عمل لخدمتهما، وقد وجدت جثتها في ثلاجة الشقة التي كان الزوجان يقيمان فيها بمنطقة الشعب في محافظة حولي.

مصادر أمنية وأخرى قضائية اشارت إلى أنّ الزوجان فرا إلى خارج الكويت في تشرين الثاني-نوفمبر 2016 خشية اعتقالهما بسبب تورطهما في قضايا نصب واحتيال حيث تمّ الإبلاغ عنهما بسبب اصدارهما لشيكات من دون رصيد مالي.

وبأمر قضائي قامت الشرطة بمداهمة بيتهما في محافظة حولي في شهر شباط-فبراير الحالي، وذلك بعيد صدور حكم لصالح مالكها بإخلائها، وهناك تفاجأت الشرطة بالعثور على جثة الخادمة الفلبينية. وحسب عناصر التحقيق الطبية فقد قتلت الخادمة الفليبينية خنقا بعد ان تعرضت إلى التعذيب حيث بدت آثار تعذيب على جسمها.