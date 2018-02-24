كلّف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مكتب التحقيقات الوطني في البلاد، المطالبة بتسليم المشتبه به بقتل الخادمة الفلبينية، جوانا ديمفليس، التي عثر عليها داخل ثلاجة في الكويت. الخبر أكده المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، والذي أضاف مطالبة السلطات بالإسراع في إجراءات تسليط أقسى العقوبات على نادر عصام عساف، منفذ جريمة قتل الخادمة الفلبينية، عقب اعتقاله في لبنان، الجمعة الماضي.
دوتيرتي يطالب بتسليم قاتل العاملة الفلبينية في الكويت
أكد المتحدث باسم رئاسة الفلبين أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، كلف المكتب الوطني للتحقيقات، المطالبة بتسليم اللبناني المشتبه بقتل الخادمة الفلبينية، جوانا ديمفليس، والتي عثر عليها داخل ثلاجة في الكويت.
دوتيرتي يطالب بتسليم قاتل العاملة الفلبينية في الكويت
وكان وزير الخارجية الفلبيني أعلن، الجمعة، أن واحداً من مشتبهين في وفاة عاملة منازل فلبينية عثر على جثتها مجمدة في شقة سكنية في قد تمّ اعتقاله في لبنان ويتعلق الأمر بنادر عصام عساف بينما لا تزال السورية الجنسية، التي يشتبه بها أيضا في مشاركة زوجها تنفيذ الجريمة، حرة طليقة.
يذكر أنّ الرئيس الفلبيني كان قد أعرب عن عميق ارتياحه للقبض على نادر عصام عساف المشتبه في قتله الخادمة الفلبينية جوانا ديمفليس بالكويت.
وقد تمّ اكتشاف جثة ديمفليس المجمدة في السادس من هذا الشهر في مدينة الكويت، حيث تداولت وسائل إعلامية أنّ الجثة ظلت في الثلاجة لمدة تجاوزت السنة، وقد سلّطت هذه الجريمة الضوء على مأساة الفلبينيين الفقراء العاملين بالخارج، وهو ما دفع بالرئيس رودريغو دوتيرتي إلى حظر عمل مزيد من الفلبينيين بالكويت. وأكد دوتيرتي أنّ الحظر سيستمر وقد يمتد ليشمل دولا أخرى تعاني فيها الفلبينيون من معاملة وحشية وانتهاكات إنسانية.
يذكر أنّ هذه الجريمة ألقت بظلالها على العلاقات بين الفلبين والكويت وكادت أن تتسبب في أزمة ديبلوماسية. ويعمل 252 ألف فلبيني في الكويت بالعمالة المنزلية.