قطر تصف قصف الغوطة الشرقية بالجريمة الإنسانية وتركيا تدعو لوقف المذبحة

فيما يستمر القصف على الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة السورية دون هوادة في الغوطة الشرقية، من جانب قوات النظام وحلفائه، وفي ظل ارتفاع عدد القتلى بالمئات خلال أسبوع في صفوف المدنيين، غرد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على صفحته الخاصة لتويتر قائلا: "إن ما يجري في الغوطة الشرقية هو جرائم ضد الإنسانية، وتبقى حماية المدنيين في هذه الحالة مسؤولية المجتمع الدولي التي لا يجوز أن يتملص منها".