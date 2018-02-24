تمكنت مصالح الشرطة في المملكة العربية السعودية من القبض على سائق الحافلة "صاحب التصرفات الغريبة"، والذي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تصرفاته الغريبة وهو يقود حافلة وإلى جانبه عدد من المسافرين.
السعودية: السائق ذو التصرفات الغريبة في قبضة الشرطة
ألقت مصالح الأمن في المملكة العربية السعودية القبض على سائق الحافلة الذي أثار جدلا كبيرا في المملكة وخارجها، والذي ظهر في تسجيل فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود الحافلة بشكل غريب معرضا حياة عشرات المسافرين لخطر الموت.
السعودية: السائق ذو التصرفات الغريبة في قبضة الشرطة
وقد طالبت هيئة النقل السعودي إدارة المرور في المملكة بتزويدها بمعلومات عن السائق، وسرعان ما نشرت مصلحة المرور السعودي معلومات على صفحتها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تشير إلى أنّ المقطع المرئي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه قائد حافلة تقل مجموعة من الركاب وهو يقوم بتصرفات غريبة تعرض الحافلة وركابها للخطر صوّر بالقرب من نقطة الجدية بالرياض.
وأكدت مصلحة المرور السعودي أنّ السائق هو مقيم باكستاني."، وقد ظهر في حالة جنونية وهو يقود الحافلة حيث تصرف بشكل غريب واظهر ردود فعل غير طبيعية خلال الرحلة.
يذكر انّ الهيئة السعودية للنقل كانت قد دعت عبر تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي المواطنين إلى التواصل معها بخصوص أي معلومات تساعد على تحديد هوية السائق ومكان الحافلة ومكان انطلاق الرحلة والمكان المتجهة إليه من خلال وضع رقم هاتف وعنوان إلكتروني تحت تصرف المواطنين لتسهيل التواصل معهم.