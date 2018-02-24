لجأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى قراءة كلمات اغنية أمام كبار المسؤولين المحافظين المجتمعين في واشنطن، لإدانة الهجرة.
ترامب: المهاجرون مثل "الثعابين" سيقتلون "دولتنا الرحيمة" بعضاتهم "السامة"
ترامب: المهاجرون مثل "الثعابين" سيقتلون "دولتنا الرحيمة" بعضاتهم "السامة"
ترامب: المهاجرون مثل "الثعابين" سيقتلون "دولتنا الرحيمة" بعضاتهم "السامة"
وشبه ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين والذي حضره هذا العام شخصيات بارزة في أحزاب يمينية متطرفة في أوروبا مثل ماريون ماريشال لوبان، ابنة شقيق زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف المهاجرين لبلاده بـ "الثعابين" التي ستقتل "دولتنا الرحيمة" بعضات "سامة وخبيثة".
واخرج الرئيس الأميركي ورقة من جيبه وتلا كلمات اغنية "الثعبان" لآل نلسون، وهي الأغنية التي تروي قصة سيدة تعالج ثعبانا ضعيفا، لكنه يقوم بلدغها غدرا، فور استرداد عافيته. وقال ترامب "كنت تعرفين جيدا انني ثعبان قبل ان تصحبيني إلى بيتك".
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وقال الرئيس الأميركي للمجتمعين أثناء مؤتمر العمل السياسي للمحافظين: "فكروا بهذا الشكل في الهجرة، هذا ما نفعله ببلدنا، نسمح للناس وسيتمكن الكثير من الناس بالدخول. الامر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ".
واسترجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه الذي استمر حوالى ساعة مرسوم "داكا" الذي اصدره الرئيس السابق باراك اوباما لمنع إبعاد عدد كبير من المهاجرين الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة. وهو يقترح حلا لهؤلاء المهاجرين الذين يدافع اعضاء الكونغرس الديموقراطيون عنهم، مقابل تمويل جدار مثير للجدل وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.