أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل مجددا بين بلاده والمكسيك من خلال تجديده الدعوة إلى بناء سياج على امتداد الحدود الأميركية مع المكسيك. وبالمناسبة وجه الرئيس الأميركي سيلا من الانتقادات إلى حكومتي السلفادور والمكسيك، متهما إياهما بعدم القيام بمجهودات ملموسة لوضع حدّ للعصابات الإجرامية التي تقوم بالتسلل إلى الأراضي الأميركية عبر الحدود.
ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية
جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدعوة إلى بناء سياج على امتداد الحدود الأميركية مع المكسيك حيث وجه بالمناسبة سيلا من الانتقادات إلى حكومتي السلفادور والمكسيك، متهما إياهما بعدم القيام بمجهودات ملموسة لوضع حدّ للعصابات الإجرامية التي تنشط على الحدود.
ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية
وفي تغريدة له على حسابه عبر موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي قال ترامب: "أعضاء عصابة إم إس-13 يجري إبعادهم بالآلاف من جانب عملائنا العظماء في مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك والدوريات الحدودية، لكن هؤلاء القتلة يعودون مجددا من المكسيك، ومن خلال المكسيك، مثل المياه".، مضيفا: "السلفادور فقط تأخذ أموالنا، والمكسيك يجب أن تساعد بشكل أكبر في هذه المشكلة. نريد السياج الحدودي".
انتقادات الرئيس الأميركي لحكومتي المكسيك والسلفادور لم تتوقف على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي حيث لجأ ترامب إلى قراءة كلمات اغنية أمام كبار المسؤولين المحافظين المجتمعين في واشنطن، لإدانة الهجرة. فخلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين، اخرج الرئيس الأميركي ورقة من جيبه وتلا كلمات اغنية "الثعبان" لآل نلسون، وهي الأغنية التي تروي قصة سيدة تعالج ثعبانا ضعيفا، لكنه يقوم بلدغها غدرا، فور استرداد عافيته. وقال ترامب "كنت تعرفين جيدا انني ثعبان قبل ان تصحبيني إلى بيتك".
وقال الرئيس الأميركي للمجتمعين أثناء مؤتمر العمل السياسي للمحافظين: "فكروا بهذا الشكل في الهجرة، هذا ما نفعله ببلدنا، نسمح للناس وسيتمكن الكثير من الناس بالدخول. الامر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ".
واسترجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه الذي استمر حوالى ساعة مرسوم "داكا" الذي اصدره الرئيس السابق باراك اوباما لمنع إبعاد عدد كبير من المهاجرين الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة. وهو يقترح حلا لهؤلاء المهاجرين الذين يدافع اعضاء الكونغرس الديموقراطيون عنهم، مقابل تمويل جدار مثير للجدل وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.