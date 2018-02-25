شاحن لاسلكي جديد يضاف إلى قائمة الإصدارات الجديدة لمجموعة آبل للأجهزة الإلكترونية. وذكرت مدونة macotakara اليابانية أن الشاحن الجديد سيطرح في الأسواق خلال شهر مارس-أذار المقبل، وهو عبارة عن لوح أبيض وبيضاوي الشكل، وبإمكانه تزويد ثلاثة أجهزة ذكية بالطاقة حيث يمكن للمستخدم وضع الهاتف الذكي والساعة الذكية إضافة إلى جهاز ثالث مثل الأيباد مثلا فوق الشاحن للقيام بعملية الشحن، وذلك عبر علبة خاصة لدعم نظام الشحن اللاسلكي.
آبل تطرح شاحنها اللاسلكي الجديد قريبا
من المقرر أن تطلق شركة آبل العملاقة للأجهزة الإلكترونية شاحنا لاسلكيا في مارس-أذار المقبل. والمميز في الشاحن اللاسلكي الجديد هو قدرته على شحن ثلاثة أجهزة ذكية بالطاقة.
آبل تطرح شاحنها اللاسلكي الجديد قريبا
وبفضل هذا الاكتشاف الجديد سيصبح بإمكان المستخدمين التخلص من كوابل الشحن التقليدية، التي تتطلب وجود نقاط كهربائية.
ويبدو أنّ مجموعة آبل قامت بإصدار عدة منتجات جديدة في مجال هواتف أيفون الذكية و"اير بود كايز" وساعات آبل، وأكدت المجموعة أنّ جميع هذه المنتجات الجديدة ستدعم خاصية الشحن اللاسلكي من معيار "كيو آي"، وأن هذه المنتجات أيضاً لن تكون حكراً على شاحن أبل اللاسلكي "اير باور".
وأشارت التقارير إلى أنّ سعر الشاحن اللاسلكي الجديد يتراوح بين 150 و160 يورو، وهو مبلغ كبير بالمقارنة مع أجهزة الشحن التقليدية.