أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن قوات الأمن الفرنسي أحبطت هجومين حتى الآن هذا العام في الوقت الذي يركز فيه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية اهتمامهم على مهاجمة أهداف محلية ردا على الانتكاسات العسكرية التي مني بها التنظيم المتطرف في العراق وسوريا.
السلطات الفرنسية نجحت في احباط هجومين إرهابين منذ بداية العام
تمكنت مصالح الأمن الفرنسية من احباط هجومين إرهابيين منذ بداية العام وعلى ما يبدو فقد كان الهجومان يستهدفان منشاة رياضية ودورية للقوات المسلحة.
السلطات الفرنسية نجحت في احباط هجومين إرهابين منذ بداية العام
وقال كولومب لمحطة إذاعة أوروبا 1 إن أحد المهاجمين اللذين خططا للهجومين ألقي القبض عليه في يناير-كانون الثاني، وكان يخطط لاستهداف "منشأة رياضية كبيرة". وأعلن مدعي عام العاصمة الفرنسية باريس فرنسوا مولان الشهر الماضي أن مشتبها به آخر كان يستهدف جنودا في دوريات لمكافحة الإرهاب وكانت بحوزته معدات لصنع قنابل.
وقال وزير الداخلية الفرنسي: "لأن تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يختفي فإنهم يسعون لشن هجمات في دول غربية لتشتيت الانتباه عن هزيمتهم."
ونُشرت دوريات عسكرية في مختلف أرجاء البلاد بعد هجمات السابع من يناير-كانون الثاني عام 2015 على مجلة شارلي إيبدو الساخرة وعلى متجر يهودي للأطعمة. وعززت السلطات الفرنسية الدوريات في وقت لاحق من ذلك العام بعد هجمات وقعت في 13 نوفمبر-تشرين الثاني قتل فيها 130 شخصا في حفل موسيقي وأماكن أخرى في باريس.