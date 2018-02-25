عاجل

عاجل

إسبانيا

شاهد: "هواي" تكشف رقاقة 5جي وتعرض حاسوبا بكاميرا خفية

الرقاقة 5جي ستكون قادرة على تحميل بيانات بحجم 2.3 جيغابيت في الثانية.

تقرأ الآن:

شاهد: "هواي" تكشف رقاقة 5جي وتعرض حاسوبا بكاميرا خفية

شاهد: "هواي" تكشف رقاقة 5جي وتعرض حاسوبا بكاميرا خفية
حجم النص Aa Aa

كشف "هواي" مصنع الهواتف المحمولة في الصين عن أول رقاقة 5جي، وذلك عشية المؤتمر العالمي السنوي للهاتف المحمول الذي تنطلق أعماله هذا الاثنين في مدينة برشلونة الاسبانية.

وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة هواي ريتشارد يو أن الرقاقة ستكون الأولى من نوعها التي تتطابق مع مواصفات الجيل الثالث لمشروع الشراكة "3جي بيبي"، الخاص بسرعة 5جي للارتباط على الانترنت.

ويعد هواي ثالث مصنع في العالم. وتقول الشركة إن الرقاقة الجديدة المسماة "بالونغ 5جي01" ستكون قادرة على تحميل بيانات بحجم 2.3 جيغابيت في الثانية.

كذلك قدمت هواي الكومبيوتر المحمول"مايت بوك أكس برو"، الذي يحمل إضافة عن غيره، وتتمثل في تجهيزه بكاميرا مخفية لتفادي التجسس، كما تم عرض "ميدياباد أم5، وهي أول تابليت بشاشة مقعرة.