كشف "هواي" مصنع الهواتف المحمولة في الصين عن أول رقاقة 5جي، وذلك عشية المؤتمر العالمي السنوي للهاتف المحمول الذي تنطلق أعماله هذا الاثنين في مدينة برشلونة الاسبانية.
شاهد: "هواي" تكشف رقاقة 5جي وتعرض حاسوبا بكاميرا خفية
الرقاقة 5جي ستكون قادرة على تحميل بيانات بحجم 2.3 جيغابيت في الثانية.
شاهد: "هواي" تكشف رقاقة 5جي وتعرض حاسوبا بكاميرا خفية
وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة هواي ريتشارد يو أن الرقاقة ستكون الأولى من نوعها التي تتطابق مع مواصفات الجيل الثالث لمشروع الشراكة "3جي بيبي"، الخاص بسرعة 5جي للارتباط على الانترنت.
ويعد هواي ثالث مصنع في العالم. وتقول الشركة إن الرقاقة الجديدة المسماة "بالونغ 5جي01" ستكون قادرة على تحميل بيانات بحجم 2.3 جيغابيت في الثانية.
كذلك قدمت هواي الكومبيوتر المحمول"مايت بوك أكس برو"، الذي يحمل إضافة عن غيره، وتتمثل في تجهيزه بكاميرا مخفية لتفادي التجسس، كما تم عرض "ميدياباد أم5، وهي أول تابليت بشاشة مقعرة.