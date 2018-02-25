وفاة أسطورة بوليوود "سريديفي كابور" بسكتة قلبية خلال رحلة في دبي

توفيت الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي التي تعد من أوائل نجمات بوليوود في دبي عن عمر 54 عاما بعد إصابتها بسكتة قلبية.

وسريديفي متزوجة من المنتج بوني كابور ولها ابنتان هما جهانفي وخوشي. وكانت النجمة الهندية الراحلة في دبي لحضور زفاف عائلي وفارقت الحياة في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وامتدت مسيرة سريديفي الفنية خمسة عقود وشاركت في 300 فيلم وحصلت في عام 2013 على وسام بادما شري رابع أعلى وسام مدني في الهند.

وولدت سريديفي، واسمها الحقيقي شري أما يانجر أيابان، في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند. وبدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وظهرت في عدد من الأفلام بلغة التاميل في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لتترك الدراسة في نهاية المطاف حتى تتفرغ للعمل في السينما.

ومثلت سريديفي بلغات متعددة من بينها التاميلية وقدمت أدوارا إلى جانب نجوم كبار مثل كمال حسن وراجينيكانث.

ودخلت سريديفي عالم بوليوود عام 1979 بفيلم (سولفا ساوان) أي "الربيع السادس عشر" لكنها لفتت أنظار السينما الهندية إليها في فيلم "صدمة" عام 1983.

وفي نفس العام حجزت سريديفي لنفسها مكانا بين كبار نجمات بوليوود من خلال الفيلم الناجح (هيماتوالا) أي "الشجاع".

وخلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أمتعت سريديفي الجمهور بأفلام تلعب فيها النساء أدوار البطولة مثل (تشاندني) أي "ضوء القمر" و(لامهي) أي "لحظات".

وقدمت سريديفي شخصيات نسائية مشاكسة لتخرج بذلك عن الإطار النمطي للبطلة الخجولة في السينما الهندية.

وابتعدت سريديفي عن السينما بعد زواجها من المنتج بوني كابور عام 1996 لتعود إلى الشاشة الفضية في عام 2012. وكان آخر ظهور لها في فيلم "أمي" عام 2017 وقدمت فيه دور أم تنتقم بعد أن تتعرض ابنتها للاغتصاب.

وبعد الإعلان عن وفاة سريديفي توالت عبارات الرثاء من نجوم بوليوود وكذلك رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقالت الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا تشوبرا على تويتر "الكلمات تعجز. أقدم التعازي لكل من أحبوا سريديفي. يوم أسود. ارقدي في سلام".

وقال مودي في تغريدة "كانت من عمالقة صناعة السينما وقدمت على مدى مسيرتها الطويلة أدوارا متنوعة وأداء لا ينسى".